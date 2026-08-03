Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Mujer fallece durante un incendio estructural en Mixco

  • Por Reychel Méndez
02 de agosto de 2026, 18:09
Bomberos Municipales trabajaron para sofocar las llamas. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales trabajaron para sofocar las llamas. (Foto: Bomberos Municipales)

La mujer falleció luego que no logró salir del domicilio durante el siniestro.

OTRAS NOTICIAS: ¡Chocan de frente! Percance vial en Fraijanes deja seis personas heridas

Bomberos Municipales recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio estructural en Mixco.

Los socorristas llegaron a 11 Avenida 23-03, Lo de Bran 1, en la zona 6 del municipio mencionado, donde iniciaron las labores para controlar y extinguir el fuego, utilizando aproximadamente 1,500 galones de agua para sofocar el incendio.

Socorristas indicaron que se utilizaron 1,500 galones de agua para sofocar el incendio. (Foto: Bomberos Municipales)
Socorristas indicaron que se utilizaron 1,500 galones de agua para sofocar el incendio. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras varios minutos de maniobras, lograron ingresar al domicilio para realizar las inspecciones correspondientes, donde localizaron a una persona fallecida.

Posteriormente identificaron a la víctima como Ana Verónica Toj Chamale, de 42 años, quien, de acuerdo con la información preliminar, no logró salir de la vivienda mientras se desarrollaba el incendio.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones para establecer las causas del siniestro.

La mujer habría quedado atrapada durante el incendio. (Foto: Bomberos Municipales)
La mujer habría quedado atrapada durante el incendio. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar