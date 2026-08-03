Mujer fallece durante un incendio estructural en Mixco

La mujer falleció luego que no logró salir del domicilio durante el siniestro.
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Bomberos Municipales recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio estructural en Mixco.
Los socorristas llegaron a 11 Avenida 23-03, Lo de Bran 1, en la zona 6 del municipio mencionado, donde iniciaron las labores para controlar y extinguir el fuego, utilizando aproximadamente 1,500 galones de agua para sofocar el incendio.
Tras varios minutos de maniobras, lograron ingresar al domicilio para realizar las inspecciones correspondientes, donde localizaron a una persona fallecida.
Posteriormente identificaron a la víctima como Ana Verónica Toj Chamale, de 42 años, quien, de acuerdo con la información preliminar, no logró salir de la vivienda mientras se desarrollaba el incendio.
Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones para establecer las causas del siniestro.