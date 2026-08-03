Reportan primeras capturas durante operativos en El Gallito

Como parte de las acciones del plan operativo Anillo de Contención, la PNC ya reportó capturas en el barrio El Gallito, zona 3.
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre las primeras capturas en el barrio El Gallito, zona 3, luego de la implementación del plan operativo Anillo de Contención.
El primer caso es una captura girada el pasado 23 de marzo contra Jhonathan "N", de 30 años, acusado de lavado de dinero u otros activos.
Por aparte, fue interceptado Víctor "N", de 36 años, quien era buscado desde el 12 de mayo por las fuerzas de seguridad debido a una acusación de violencia contra la mujer.
El plan Anillo de Contención incluye el despliegue de vehículos tácticos tipo pitbull en monitoreos y rondas para apoyar los puestos de control ubicados en la 13 calle y avenida Elena, en la zona 3.
Las intervenciones se llevan a cabo en el barrio El Gallito, así como en las colonias La Trinidad, Buena Vista, Santa Luisa, La Arenera, El Esfuerzo, Santa Isabela y Las Calaveras, entre otros puntos priorizados.