Netflix revela fecha de lanzamiento y detalles de su plan con anuncios

Este jueves 13 de octubre, la compañía de streaming reveló la fecha de lanzamiento de su plan con anuncios, así como más detalles que se incluirán en el servicio.

Esta opción estará disponible a partir del 3 de noviembre de este año, con un precio de 6.99 dólares al mes, en 12 países: Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Sin embargo, desde el 1 de noviembre, México y Canadá ya contará con dicha opción en la plataforma.

Enjoy your Netflix experience exactly as it is today? Great! Nothing about the way you watch Netflix is going to change.



From November, Netflix will be available from $6.99 a month. Basic with Ads, Netflix’s new lower priced ad-supported plan. https://t.co/OjRfIkbXWs — Netflix (@netflix) October 13, 2022

Este plan será aún más económico que el plan básico que Netflix ofrece, cuyo costo mensual es de 9.99 dólares y tiene la capacidad de transmitir en un solo dispositivo a la vez.

Más detalles

El lanzamiento del plan con anuncios tendrá a disposición una calidad de video de hasta 720p HD, y ahora se implementa también en el básico sin anuncios.

Sin embargo, la parte que no a muchos agradará es que esta opción económica no incluirá el catálogo de contenido completo de Netflix, debido a restricciones de licencia.

Los anuncios tendrán una duración de 15 a 30 segundos, que serán reproducidos antes y durante las series y películas que el usuario vea. Esto significa un aproximado de 4 a 5 minutos de anuncios por hora.

Además, quienes se suscriban a este plan con anuncios deberán proporcionar su fecha de nacimiento y sexo para registrarse; esto con el fin de que los anuncios proyectados sean en función de los datos demográficos obtenidos.

*Con información de Variety