Neto Bran critica ley que penaliza el aborto y asegura que le gustan las mujeres

Neto Bran, alcalde de Mixco, reaccionó a la polémica Ley por la vida y la familia (Decreto 18-2022) y en su argumento, dijo estar a favor de la comunidad homosexual en el país y enfatizó que es heterosexual y que "le encantan las mujeres".

EN CONTEXTO: Giammattei da marcha atrás a polémica Ley por la Vida y la Familia

En una transmisión en vivo en su Facebook, la cual realizó en cercanías del Congreso de la República, Neto Bran argumentó por qué está en contra de la Ley por la vida y la familia, la cual considera como algo innecesario.

"Yo me identifico centro derecha, creo en Dios, soy católico, me gustan las mujeres, soy heterosexual, me encantan las mujeres (...) estoy en contra del abordo, pero no podemos criminalizar ninguna orientación sexual", aseguró Bran.

El alcalde de Mixco, además recordó lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala para defender la vida desde su concepción, por lo cual argumentó que no es necesario generar una ley más.

"Esto está como cuando hicieron el femicidio y perdonen que hable del tema, pero ya existía el homicidio es matar a otra persona sea hombre o mujer, entonces para que hicieron el femicidio por ejemplo, igual es esto, en Guatemala nos vamos a los extremos", aseguró Bran.

"Archiven la ley"

Durante la tarde, el presidente Alejandro Giammattei dio un mensaje a la nación, en el cual pidió al Congreso archivar la ley aprobada o de lo contrario sería vetada. Según el mandatario, la polémica ley es inconstitucional y viola algunos tratados que Guatemala firmó a nivel internacional.

La ley imponía penas de cárcel contra el aborto, incluso el natural. Además, prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Dejen de chingar"

Durante su transmisión, Neto Bran se mostró molesto con la normativa y dijo estar a favor de los grupos de diversidad sexual del país y de un Estado igualitario. Sin embargo, criticó que los congresistas votaran a favor de esta ley.

"Estoy totalmente en contra del aborto y totalmente a favor de los grupos LGTB, a favor de la inclusión de los grupos LGTB, a favor de un Estado igualitario, donde todos tengamos los mismos derechos no importando su tendencia ni orientación sexual. No podemos salir con una mamada así en pleno 2022, no me chinguen, hay muchas cosas en Guatemala, el Covid nos dejó jodidos y salen con una cosa de estas", aseguró Bran.

El jefe municipal de Mixco dijo que le importa poco que no voten por él ante su postura, y si defiende a la comunidad LGTB en el país es porque todos tienen los mismos derechos.

"A mi me gustan las mujeres, a mi me han acusado de hueco, de gay, de muchas cosas. Me gustan las mujeres, tengo amigos, familiares, compañeros que son gay y los respeto, tienen ideas, son genios, no digamos las mujeres", aseguró.