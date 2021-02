Neto Bran y Thelma Aldana se enfrentan en redes sociales

El alcalde de Mixco, Neto Bran, aseguró este sábado que denunciará al presidente, Alejandro Giammattei, y al diputado, Felipe Alejos, por una aparente persecución política en su contra, y los acusó de ser parte del "pacto de corruptos".

En una transmisión en vivo en su Facebook, Bran aseguró que Alejos y Giammattei están intentando boicotear una posible candidatura de él, tal y como lo hicieron contra la exfiscal general, Thelma Aldana.

“Voy a denunciar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos con respecto a esta persecución política que estoy teniendo por parte de ambos. Se han unido para poder, con coimas y comisiones ilícitas, inundar el sistema para (...) afectarme en mis aspiraciones políticas, de forma legal”, aseguró Bran.

Además recordó que “el pacto de corruptos” se unió de nuevo para no dejarlo participar en las Elecciones Generales de 2023. Sin embargo, el alcade mixqueño indicó que no lo permitirá.

“No me voy a dejar, yo no soy Thelma Aldana, Felipe hizo todo lo posible porque ella no participara”, expresó el jefe municipal de Mixco.

Enfrentamiento en redes

Tras las declaraciones de Neto Bran, la exfiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien se encuentra asilada en Estados Unidos, respondió.

“La diferencia Neto Bran, es que yo me enfrenté a la mafia, y usted se unió a ellos”, aseguró Aldana, en referencia a la elección del alcalde como secretario general del partido Todos, del cual ya no forma parte.

Por su parte, Bran reconoció una parte de la afirmación de la exfiscal, aunque dijo que él no se irá del país.

“Cierto, pero me di cuenta en su momento como eran, pero hoy con pruebas me defenderé en Guatemala”, refutó el alcalde.

La dirigencia del partido Todos anunció la expulsión de Bran el mismo día en que la Sala Primera de Apelaciones dio trámite a un antejuicio en contra del alcalde de Mixco por autorizar la contratación de una persona que le ayudó en la campaña política, pese a tener un título académico falso.

Este martes, Bran acudió a un tribunal de Mixco para presentar sus argumentos de descargo en ese caso, luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ratificara la denuncia en su contra, ante el juez pesquisidor.

La agrupación política consideró que, por este y otros señalamientos de corrupción en la Municipalidad de Mixco, Bran no es idóneo para ser postulado a ningún puesto de elección popular, mientras que el alcalde asegura que fue él quien se retiró del partido.