Neto Bran viaja a Tapachula para vacunarse contra el Covid-19

El alcalde de Mixco, Neto Bran prefirió viajar a México para que se le administrara la vacuna contra el Covid-19.

A través de sus redes sociales, Bran publicó una serie de fotografías en las que se ve el momento de la espera y la administración de la dosis en un puesto de vacunación en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

"Me enteré que estaban vacunando guatemaltecos de 40 años en Tapachula y me vine corriendo. Efectivamente me vacunaron y fue todo súper rápido. Puedo con toda confianza recomendar a todos los guatemaltecos de 40 años que se vengan a Tapachula y no se tardan más de una hora con una cola súper pequeña, solo preguntan por el centro de vacunación carretera antiguo aeropuerto, Tapachula y se identifican como guatemaltecos y listo. Agradezco al Gobierno de Mexico por esta ayuda. Ahorita me regreso corriendo para Mixco", explicó en sus redes sociales.

Vacunación en Guatemala

Al igual que Bran, varios guatemaltecos han viajado a esa ciudad fronteriza con el objetivo de obtener una vacuna debido a la lentitud con que el Gobierno vacuna a la población. Actualmente, el Ministerio de Salud administra dosis para personas mayores de 50 años.

Hasta este 30 de junio, Salud ha administrado 948,878 dosis de vacunas. Según el Tablero Covid-19, un total de 788,440 son de personas con la primera dosis y 160,438 con personas que recibieron el esquema completo.

Actualmente, el Congreso de la República aprobó durante la madrugada de este 1 de julio, una ley que exonera de responsabilidad a las farmacéuticas por efectos adversos a las personas que reciban las dosis. Este era un requisito que exigían los fabricantes de vacunas estadounidenses para enviar el fármaco a Guatemala.