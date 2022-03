New York City anunció el cambio de estadio para el partido ante Comunicaciones

New York City tuvo que cambiar de estadio para recibir a Comunicaciones en el encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones

El conjunto estadounidense acostumbra a jugar como local en la MLS en el Yankee Stadium, estadio de béisbol de los New York Yankees, pero Concacaf decidió no aprobarlo para la Liga de Campeones de la Concacaf 2022 por no ser una cancha de fútbol.

Otra de las alternativas para el New York City era el City Field de los Mets de la MLB, pero fue rechazado por el mismo motivo que la sede principal y el Red Bull Arena de los New York Red Bulls, no está disponible.

Dentro de ese contexto se decidió jugar en el Pratt & Whitney Stadium de Connecticut, que se encuentra a dos horas de la Ciudad de Nueva York y ha sido un estadio donde ya han jugado las selecciones masculinas y femeninas de los Estados Unidos, además de albergar encuentros de la MLS.

Así llegan a los cuartos de final

Para el cuadro de Comunicaciones este será su sexto partido en un lapso de 20 días tomando como referencia el 17 de febrero cuando comenzó su serie de octavos de final del torneo de Concacaf contra el Colorado Rapids estadounidense.

Por esa sobrecarga de compromisos y para llegar en mejores condiciones contra el New York City, los Cremas aplazaron su partido del pasado fin de semana ante Xelajú para el 23 de marzo.

Además, Comunicaciones armó su convocatoria para este juego con ocho ausencias por diferentes circunstancias: lesiones, problemas familiares y hasta restricciones migratorias derivadas de la vacuna Sputnik que recibieron algunos de sus jugadores.

Por otro lado, el New York City llegará a este juego con cuatro partidos en las últimas tres semanas, pero sin haber ganado en los dos primeros partidos de la MLS 2022.