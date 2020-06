Nicholas Hagen deja Municipal y esto dice de su futuro

Nicholas Hagen, el portero guatemalteco que el viernes anunció su salida de Municipal, habló con la cadena internacional acerca de su futuro cercano, de la afición que lo apoyó y de la decisión de dejar el equipo.

Para Hagen dejar a los Rojos es como cortar una relación de seis años, en la que afirma que creció y aprendió mucho como jugador y como persona. "Me llegué a enamorar de la camisola y la defendía a muerte", comenta.

El portero asegura que pertenecer a un equipo grande le enseñó a saber dónde estaba parado, la presión que eso significaba y con la mentalidad que en cada partido se entra a ganar. Además, se queda con la familia que ha formado estos años en el camino.

Para Nicholas quedó algo pendiente entre él y Municipal, el bicampeonato. "Por la pandemia no se pudo lograr, me quería ir bicampeón, creo que solo eso me faltó", afirma.

Pero la hora para seguir creciendo ha llegado y el arquero nacional lo tiene claro, quiere ir a lugares donde nadie ha ido para hacer su propio camino.

"Con todo lo que he aprendido en Municipal, con el tiempo que llevo ahí, creo que ya tengo la madurez suficiente como persona y como deportista para dar el salto y seguir creciendo fuera de Guatemala", acota.

"Durante este semestre se han visto varias ofertas, posibilidades de MLS, Europa, México, Costa Rica y, recientemente, Asia. La verdad no hay nada decidido todavía, estoy viendo qué me va a favorecer, qué plataforma me servirá más para crecer. Espero en unos días dar esa respuesta y tener la tranquilidad de decirle a todos qué es lo que se viene en mi carrera", comenta Hagen.

El exportero Rojo quiere un equipo en el que pueda ir a jugar, a crecer, a mejorar. Quiere saber hasta dónde llegan sus capacidades y sus habilidades.