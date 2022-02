Inicia segundo juicio contra Marco Pablo Pappa

Marco Pappa enfrenta su segundo juicio por violencia contra la mujer. Ya recibió una sentencia en 2020. Deberá enfrentar debate nuevamente y además, tiene un tercer caso en proceso.

Este miércoles 2 de febrero, el Tribunal de Femicidio inició el segundo juicio en contra del futbolista Marco Pablo Pappa por un caso de violencia contra la mujer. Fue ligado a proceso el 31 de agosto de 2020 y guarda prisión en Mariscal Zavala desde entonces.

Sin embargo, en el inicio del debate oral y público, Pappa pidió que le otorgaran arresto domiciliar. El abogado del futbolista, Gustavo Juárez, argumentó que el deportista tenía firmado un contrato con un equipo de segunda división y que necesitaba trabajar.

El Tribunal le negó el arresto domiciliar debido a que existe peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

Segundo juicio

Marco Pappa ya recibió una condena el 7 de enero de 2020. Un tribunal en Quetzaltenango lo sentenció a cinco años de prisión conmutables tras ser declarado culpable de agredir a Andrea Aparicio, su pareja en aquel momento.

Sin embargo, Pappa fue reincidente y Aparicio volvió a denunciar a Pappa en julio de 2020. Incluso, Pappa y Aparicio protagonizaron un escándalo en la vía pública. Luego de varias semanas de permanecer prófugo, Pappa se entregó el 31 de agosto del mismo año.

Por este caso circuló un video en redes sociales donde quedó registrada la agresión contra Andrea Aparicio.

Tercer caso

Mientras Pappa estaba en prisión ocurrió una nueva agresión contra Andrea Aparicio. Según la denuncia, la expareja del futbolista sufrió una agresión dentro de la cárcel de Mariscal Zavala. El Juzgado de Turno de Femicidio decidió ligar a proceso a Pappa por este nuevo caso.

Según Aparicio, el exfutbolista la chantajeó para que lo visitara en prisión a cambio de no publicar videos sexuales de ambos. Cuando llegó a la prisión de Mariscal Zavala, Pappa la agredió físicamente y por ello tuvo que recibir atención médica. El incidente ocurrió en marzo de 2021.

“El último evento de violencia física que viví dentro del lugar donde él está fue el que me llevo a recibir atención psicológica profunda. Pues me di cuenta que si no buscaba ayuda iba a parar muerta”, explica Aparicio en el comunicado.

Además, Aparicio pide a las mujeres atender estas señales de violencia física y emocional pedir ayudar. “Quizá lo mediático (de este caso) logre generar conciencia a cerca de lo difícil que es sobreponerse”, añadió.