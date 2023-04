Niña guatemalteca gana reconocido premio literario en Estados Unidos

Kiara López es una niña guatemalteca inmigrante que ganó un premio gracias a su libro "La Gran Travesía De Mi Mamá Y Yo", el cual está basado en su propia experiencia.

El programa Pages for All Ages de la Universidad Miami Dale es un programa de mentores que escoge a 11 niños hispanos para enseñales cómo mejorar sus habilidades literarias.

La guatemalteca Kiara fue una de las elegidas gracias a su libro, el cual relata la inspiradora historia de cuando ella y su mamá, María, cruzaron la frontera.

Our 2nd and 3rd graders at Redland Center participated in Miami-Dade College’s Pages for All Ages. Students wrote and illustrated their own books about their family traditions with the help of their college mentors. #ThankYou @mdchomestead @mdc_camp pic.twitter.com/xyF67OznHH — M-DCPS Title I MEP (@mdcpsmigrant) March 17, 2023

El viaje entre Kiara y su mamá fue arduo y difícil. Precisamente en su libro cuenta la terrible anécdota que vieron al cruzar el Río Bravo, pues estuvieron a punto de ahogarse.

En una entrevista con Univisión, Kiara dice que Dios le hizo escribir el libro y que sabía que era un libro que haría llorar a su madre.

La madre de Kiara tiene otros dos hijos, quienes siguen viviendo en Guatemala. El sueño de Kiara es llevarlos a Estados Unidos para que ella pueda terminar de escribir el libro.

El libro de Kiara contiene ilustraciones hechas por ella y en la portada se puede ver la bandera de Guatemala junto con la de Estados Unidos.

Su madre la describe como una niña tranquila y es la que le ha dado fuerzas. "Tranquila mamá, todo va a salir adelante cuando yo esté grande", suele decirle la menor.

Con tan solo 9 años, Kiara ya ha logrado entrar a ese prestigioso programa que le abrirá las puertas a otras oportunidades.