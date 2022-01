Niña muere en accidente y sus padres donan sus órganos para salvar a otros menores

Los padres de la pequeña compartieron con un emotivo mensaje que donaron los órganos de su hija para que su sonrisa nunca desaparezca; además, esto ayudará a salvar la vida de más niños.

Una niña de cuatro años falleció el pasado lunes 10 de enero, luego de sufrir un accidente mientras jugaba con otros pequeños en un castillo inflable en una feria de Mislata, Valencia.

La noticia causó conmoción en redes sociales, pues la triste historia fue compartida por sus padres. En la publicación dieron a conocer con un emotivo mensaje que donaron los órganos de la pequeña, que se llamaba Vera.

"Gracias por la fuerza que me han dado y el cariño a mis papás y hermanos. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sean tan felices como he sido yo. Les dejo mi sonrisa para que no desaparezca”, se lee en la publicación.

La decisión que tomaron los padres fue muy bien aceptada por los internautas, quienes no dudaron ni un segundo en aplaudir su buena acción, misma que ayudará a más niños.

Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir — Iván Pérez (@IvanFaubell) January 10, 2022

De acuerdo con información de la prensa internacional, se inició una investigación en el ayuntamiento en donde estaba situado el castillo inflable y las primeras hipótesis arrojaron que los encargados no sujetaron bien el juego.

Además, las autoridades de esa localidad señalaron que pudo haber existido negligencia, pues al percatarse que el viento azotaba con mayor fuerza no sacaron a los menores.

*Con información de Plumas Atómicas.