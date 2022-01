Mujer fue acosada en el gimnasio y exhibió al hombre en redes sociales

Al percatarse de lo ocurrido, la mujer decidió exhibir en redes sociales a su acosador, quien la grabó mientras ella realizaba ejercicio.

Una mujer que no reveló su identidad, hizo uso de las redes sociales para denunciar públicamente a un hombre que la acosó en el gimnasio donde ella asiste.

Ella documentaba su rutina de ejercicio, sin embargo, logró captar el momento en el que el sujeto se acercó a grabarla sin su consentimiento.

Reveló que no se percató en ese instante, por lo que al llegar a su casa y ver lo sucedido decidió compartir el material en una cuenta de Twitter que se dedica a realizar publicaciones de todo tipo de denuncia, para así estar bajo anonimato.

"Gracias a que grabé mi rutina de ejercicio en el gimnasio en el que voy, me percate que un enfermo mental libidinoso, al verme volteada sacó su celular para empezar a grabar, no fue hasta que llegue a mi casa y vi el video que me pude percatar”, dijo la denunciante.

Así ocurrió

En el video que dura más de 35 segundos, se ve como ella estaba de rodilla realizando unos estiramientos, cuando de manera repentina el hombre se colocó detrás de una máquina, sacó su celular y la grabó.

Pese que en el lugar había otro hombre y presenció lo ocurrido, únicamente se limitó a reírse. Tras difundirse el video y hacerse viral, el incómodo momento desató la furia de los internautas, quienes señalaron que debería de colocar una denuncia ante las autoridades pertinentes.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto en donde ocurrió el suceso, pero en el sitio en donde se realizó la denuncia aseguraron que fue en México.

Gracias a que me grabé al hacer mi rutina de ejercicio en el gimnasio en el que voy, me percaté que un enfermo mental libidinoso, al verme volteada sacó su celular para empezarme a grabar, no fue hasta que llegue a mi casa y vi el video que me pude percatar pic.twitter.com/myiQUlj6Ha — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) January 12, 2022

