Niño con cáncer fallece en los brazos de Santa Claus

"La peor historia de su vida", así lo calificó un ingeniero de 60 años que se viste de Santa Claus en Navidad para visitar a niños enfermos.

Entre lágrimas, un ingeniero mecánico de Estados Unidos (EE.UU.) narró una historia conmovedora que vivió al disfrazarse de Santa Claus para visitar a niños enfermos.

El hombre, identificado como Eric Schmitt Matzen narró cómo un niño de cinco años con cáncer terminal falleció en sus brazos.

Todo inició cuando recibió la llamada de una enfermera, quien le indicó que un niño deseaba conocerlo, pero debía apresurarse ya que le quedaban pocas horas de vida.

Sin pensarlo, Schmitt se colocó su traje de Santa y corrió al hospital. Fue recibido por la madre del menor y por la enfermera, pero él pidió que lo dejaran un momento a solas con el niño para platicar con él.

"El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!…¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó: '¿De verdad?'", narró.

Luego el niño preguntó: "'Dicen que me voy a morir ¿Cómo sabré a dónde voy cuando llegue?'", a lo que Santa respondió: "Cuando llegues le dices que eres el duende número uno de Santa y entrará de inmediato", contó el hombre.

Luego de ello, el menor lo abrazó con fuerza, se desvaneció en sus brazos como quedándose dormido, pero ya no despertó.

La historia fue publicada en las redes sociales y retomada por Univisión Noticias, quienes publicaron la conmovedora narración de Schmitt, quien no pudo contener las lágrimas.

De inmediato la madre del menor ingresó a la habitación gritando: "¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no!", entonces "le entregué a su hijo y me fui de inmediato. Me afectó tanto que me cuestiono si volveré a interpretar a Santa Claus otro año más".