¿Niño o niña? Sofi Orantes sorprende al revelar género de su bebé

-

Tras sorprender a sus seguidores con la noticia de que será mamá, Sofi Orantes realizó una celebración para revelar el género de su bebé.

La generadora de contenido compartió recientemente un video muy especial, con el que anunció cómo cambiará su vida a partir de ahora.

"Hola chicos, hoy vengo a decirles la única y verdadera razón de por qué todo este año no me he tatuado", inició mientras mostró a la cámara una prueba de embarazo positiva.

Foto: TikTok.

A través de TikTok, la bailarina profesional y generadora de contenido, Cibely, quien asistió a la fiesta, mostró el momento en el que se dio a conocer la noticia.

"Estamos en el Baby Shower y la revelación de sexo del bebé de mi bella Sofi. Vamos a descubrir si es niño o niña", dijo, entrevistando a los invitados.

Al lanzar humo de color celeste, se dio a conocer que es un niño, emocionando a los asistentes que adivinaron. "Yo soy Cibely y es obvio que va a ser un niño", agregó al iniciar la grabación.

MIRA: