¿Por qué no se ha tatuado este año? Sofi Orantes hace sorprendente anuncio (video)

Sofi Orantes sorprendió al hacer una revelación que dejó helados a sus seguidores.

La generadora de contenido compartió un video muy especial, con el que anunció cómo cambiará su vida a partir de ahora.

"Hola chicos, hoy vengo a decirles la única y verdadera razón de por qué todo este año no me he tatuado", inició mientras mostró a la cámara una prueba de embarazo positiva.

"Es una forma muy inmadura de anunciarlo pero ¡voy a ser mamá!, tengo ganas de llorar la verdad", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofía Orantes Hesse (@sofi_orantes)

"No se los había dicho porque no, pero como ustedes saben siempre ha sido un sueño para mí ser mamá, esta es una etapa demasiado hermosa en mi vida y me encantaría que me acompañaran, me pongo nerviosa pero estoy muy feliz, en unos días será la revelación si es nena o nene, yo desde que supe que estaba embarazada empecé a comprar cosas así pero no me importa", dijo mientras mostró una prenda para niño.

"Los amo mucho familia, gracias por estar conmigo en cada etapa de mi vida y más en esta, que es la más hermosa del mundo, Chanequito bebé te espero con todo mi corazón, desde ya es un honor y el mayor regalo ser tu mamá, te amo", agregó.

