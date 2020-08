Niño sale volando al enredarse en una cometa en Taiwán

Un festival de cometas en Taiwán casi termina en tragedia cuando una fuerte ráfaga de viento elevó por el aire a un niño de solo tres años.

El menor quedó enredado de la cintura en uno de los barriletes que estaban subiendo y se elevó varios metros, mientras las personas gritaban al observar lo sucedido.

El viento era perfecto para que las cometas volaran, pero nadie imaginaba que junto a ellas también lo haría el niño, que gritaba asustado mientras se movía en el aire, de un lado a otro.

Todo fue grabado por los asistentes al festival, quienes quedaron atónitos con el incidente.

Finalmente, el viento cedió un poco y el peso del menor lo llevó poco a poco al suelo, donde varias personas lograron sujetarlo y liberarlo de la cometa.