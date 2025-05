"No sé cuánto le queda a mi padre", la dura confesión de Harry

-

En una entrevista el hijo de Carlos III reveló cómo es la relación con su padre agregando que desconoce cuánto tiempo de vida le queda a su padre, el príncipe Carlos.

El duque de Sussex dejó de ser miembro de la realeza en ejercicio en 2020, cuando se produjo el famoso Megxit, que sacudió a la Corona por ello se mudó con su esposa Meghan Markle y su hijo, el príncipe Archie a Estados Unidos, donde más tarde nació su hija, la princesa Lilibet.

Foto: AFP.

"Me encantaría reconciliarme con mi familia, no tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa, no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad", dijo.

El monarca fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2024 y desde entonces la comunicación entre ambos ha sido prácticamente inexistente, a pesar del viaje de Harry para visitarlo. "Si no lo quieren, es asunto exclusivamente suyo", dijo con resignación.

Foto: AFP.

Harry también habló de las tensiones con su hermano, el príncipe Guillermo, y otros miembros de su familia:

"Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo. Esta situación actual, que ya lleva cinco años en lo que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda".

