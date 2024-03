"No se lo deseo a nadie": influencer salvadoreña viaja de emergencia a Guatemala

-

La creadora de contenido salvadoreña reveló entre lágrimas la razón por la que se encuentra en Guatemala.

Recientemente, Adriana Hasbun, popular tiktoker salvadoreña, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales tras compartir una fotografía en la que revela que está en Guatemala.

Pero no fue hasta unas horas después, cuando reapareció en sus historias de Instagram para contar el motivo de su inesperado viaje. Y es que todo se trató de una emergencia.

"Bueno, no sé cómo voy a empezar esta historia. Em, me pasó algo que de verdad no se lo deseo a absolutamente nadie. El día lunes acababa de estar subiendo historias cuando empecé a ver que mi gordita (su perrita) empezó a actuar raro", inició.

Adriana contó que de un momento a otro, las piernas de su mascota ya no respondieron por lo que dejó de caminar.

"Les prometo que de un segundo a otro sus piernitas dejaron de funcionar. Y cuando yo vi que ella cabal iba bajando las gradas, se tropezó y se fue todo para abajo. Inmediatamente me la llevé a emergencias y el doctor solo la vio y me dijo que era un problema neurológico", narró entre lágrimas.

La salvadoreña contó que el doctor dijo que en su país no había tratamiento para ello, por lo que le recomendó a un neurocirujano en Guatemala. "Arreglé todo, saqué todos los permisos y me la traje (...) Ahora a la gordita le van a hacer su tomografía y van a ver si la someten a una cirugía", mencionó.

Finalmente, Adriana Hasbun reveló que los doctores le dijeron que pudo tratarse de algo genético al ser un perro salchicha. Por lo pronto, tendrá que esperar por los resultados de la tomografía para saber qué procede.

"Cuiden a sus perritos, por favor. Les juro que yo pensé que jamás esto iba a ser tan doloroso", puntualizó. Adriana es una popular creadora de contenido que cautiva a miles con su belleza y su rutina en la que demuestra ser amante del ejercicio y la moda.

Cuenta con más de 4 millones de seguidores en TikTok, y más de 800 mil en Instagram.

