La FIFA le quita un gol a Cristiano Ronaldo por esta razón

FIFA otorga gol a Bruno Fernandes aunque parecía ser anotación de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo en su búsqueda de anotar, se lanzó de cabeza a un centro de Bruno Fernandes al minuto 54, pero no llegó a tocar el balón.

El dilema se destapó tras las constantes repeticiones y FIFA dio a conocer que el tanto lo hizo Bruno y no Cristiano Ronaldo.

The goal has officially been ruled as scored by Bruno Fernandes #POR #URU https://t.co/3NN2pbupe0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 28, 2022

DID HE TOUCH IT ⁉️ pic.twitter.com/gVoxuneLLm — 433 (@433) November 28, 2022

Con ese tanto, Cristiano llegaba a nueve e igualaba el récord de Eusébio, máximo goleador de la selección de Portugal en las Copas del Mundo, pero esto no se logró.