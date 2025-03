¡No llegan a la sesión y evitan votar! Diputados mantienen su aumento de sueldo

-

Un grupo de diputados protagonizó un fallido intento por eliminar el aumento salarial del cual gozan los padres de la patria.

El mismo día en que recibieron su segundo pago con aumento, los diputados del Congreso tuvieron la oportunidad de dejar ese beneficio sin efecto, tal como lo han requerido distintos sectores; sin embargo, prefirieron no tocar el tema.

En la sesión plenaria de este martes 25 de marzo, se pretendía plantear una moción privilegiada para someter a votación un acuerdo que eliminaría el incremento salarial que recibieron desde febrero los padres de la patria, pero no se contó con el respaldo necesario.

De hecho, no hubo quórum suficiente para desarrollar el cónclave, pues no había ni siquiera 70 congresistas presentes en el hemiciclo parlamentario. Debido a eso, no se pudo conocer ninguna ley y los parlamentarios se aseguraron de conservar los más Q66 mil que ahora conforman su sueldo.

La citada moción era impulsada por los siguientes diputados:

J osé Chic , de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) Jairo Flores , de VOS

, de VOS Orlando Blanco , de VOS

, de VOS Evelyn Morataya , de Visión con Valores (Viva)

, de Visión con Valores (Viva) Cristian Álvarez, de Compromiso, Renovación y Orden (CREO)

Su petición era discutir y votar por un proyecto de acuerdo que dejaría sin efecto, desde el momento de su aprobación, el alza salarial de los 160 representantes del pueblo.

Se conoce que otros legisladores se habrían manifestado a favor de esa normativa; empero, la mayoría rechazaría quedarse sin la mejora de sueldo. Por ello, evitaron llegar a la sesión.

Este es el documento que presentó un grupo de diputados, en busca de dejar sin efecto el aumento del cual gozan desde febrero pasado. (Foto: Cortesía)

Envían el tema a comisión

Entre los asuentes estuvieron el presidente del parlamento, Nery Ramos, y los vicepesidentes Jorge Castro y Jorge Ayala, por lo que la junta estuvo dirigida por el tercer vicepresidente, Kevyn Escobar.

Además de aprobar las actas de la sesión anterior, los diputados conocieron, pero solo de "manera informativa" que había tres peticiones para cambiar el Acuerdo 31-2024, que contiene su aumento salarial.

José Chic, autoridades Indígenas y el Movimiento Cívico Nacional hicieron peticiones al respecto, dijo la primera secretaria, Karina Paz, e indicó que el asunto quedará en manos de la Comisión de Finanzas.

Las peticiones para dejar sin efecto el aumento salarial de los diputados fueron trasladadas a la Comisión de Finanzas del @CongresoGuate pic.twitter.com/GdPJ6ltuIK — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) March 25, 2025

Presentan denuncia

Minutos antes de la plenaria, la bancada VOS también anunció que presentaría una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas, para que determine la legalidad del incremento para los legisladores.

"Un acuerdo de carácter temporal, que tiene vigencia solo un año, es decir, el presupuesto del Congreso de la República para 2025, no puede comprometer gastos de manera permanente, como es un aumento al salario de los diputados", dijo Orlando Blanco.

Añadió que con base en esa premisa, se requerirá la intervención del ente fiscalizador, "no para que rinda un informe, sino para que investigue" el asunto y actúe como corresponda.

A criterio del citado bloque, hay una ilegalidad en la emisión del acta número 10 de la Junta Directiva del Congreso, en la cual se avaló el desembolso del nuevo sueldo de los padres de la patria, sin someter el tema a votación en el pleno, como lo ordenó en su momento la Corte de Constitucionalidad (CC).