No lo han podido doblegar, dice Nery Ramos, y se defiende de las críticas

-

El aumento salarial que se recetaron los diputados y el uso de una camioneta blindada de alta gama le han valido críticas al presidente del Congreso, Nery Ramos.

OTRAS NOTICIAS: Allanamientos por camioneta blindada relacionada con Nery Ramos

Aunque ha estado ausente de las recientes actividades públicas en el Congreso, el presidente de ese organismo, Nery Ramos, estuvo el fin de semana en su natal Jutiapa, donde participó en la inauguración de obras municipales.

Uno de esos actos se llevó a cabo en la comunidad San Luis La Danta, en Pasaco, el pasado domingo 9 de marzo, y ahí aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo señalan.

"No importa que sigan hablando aquellos corruptos, aquellos que no están de acuerdo, aquellos que no han podido doblegarnos", expresó, y se dijo convencido de "seguir haciendo lo correcto por Guatemala".

Aunque no fue explícito acerca de a quienes o a qué hecho se refería, el legislador dejó entrever que no le afectan las críticas.

"Para la próxima, evitaré subirme a un Mercedes Benz color rojo, colectivo, de la ciudad de Guatemala, porque también van a decir que eso es malo", mencionó, durante su intervención.

Destaca logros y evita aumento

Ramos fue aplaudido por los presentes y respaldado por el alcalde local, quien elogió su apoyo al aumento que se brindó a los consejos de desarrollo en la ampliación presupuestaria 2024 y el Presupuesto 2025.

El parlamentario se dijo orgulloso de esa decisión, la cual, confirmó, se tomó en consenso con diputados de diferentes bancadas.

Igual que en otras oportunidades, el jutiapaneco destacó como un logro de la actual legislatura el aumento de las pensiones para los jubilados del Estado y la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito, entre otras normativas.

Empero, evitó referirse al reciente aumento salarial que solo el mes pasado lo permitió obtener un pago de Q97,300 y llevó a la mayoría de sus compañeros a recibir un sueldo nominal de Q66,300.

160 diputados gozan de un aumento salarial desde febrero pasado.

Este es uno de los temas que más le ha ganado críticas al Congreso en las semanas recientes y han sido extensivas a él, ya que ha defendido la decisión del pleno al recetarse el incremento.

Aunque Nery Ramos ha manifestado que donará el dinero que se le aumentó, en la última consulta sobre el tema afirmó que no tiene por qué dar explicaciones sobre cómo usará tales fondos.

TE PUEDE INTERESAR: Ni la mitad de diputados tienen título universitario, pero todos gozan del aumento

El presidente del Congreso, miembros de Junta Directiva y jefes de bloque defendieron el aumento de sueldo para los diputados. (Foto: Cortesía)

Sin explicaciones

El presidente del parlamento no ha dado declaraciones a los medios de comunicación desde el pasado lunes 3 de marzo. En esa ocasión, se le vio respaldado por varios jefes de bloque al hablar de la mejora salarial y se mostró molesto por las interrogantes sobre el asunto.

Al día siguiente, contrario a lo que ha ocurrido en la mayoría de veces, salió del hemiciclo parlamentario, después de la sesión plenaria, sin atender a los periodistas.

En esa fecha, el Ministerio Público (MP) desarrolló dos allanamientos relacionados con una camioneta blindada en la cual el representante de Jutiapa se movilizó por varias semanas y, según dijo en su momento, era un préstamo de un amigo.

Según el ente investigador, la empresa que habría comprado el vehículo no tendría el perfil económico para tal adquisición, ya que es un automotor de alta gama. Debido a ello, lo incautó.

Un lujoso vehículo que estuvo usando Nery Ramos hace algunas semanas, le valió varias críticas y ahora hasta allanamientos. (Foto: RR. SS.)

Este lunes 10 de marzo, Ramos tampoco acudió a la reunión semanal de los dirigentes de bancada, por lo cual las agendas para las plenarias de esta semana se acordaron sin conocer su postura.