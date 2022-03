"No me escondo": presidente de Ucrania sigue en la lucha para defender a su patria

El presidente ucraniano aseguró que él y su equipo se quedarán en Kiev para defender su patria de la invasión rusa.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, emitió una nueva postura ante la invasión de Rusia que ha desatado una intensa guerra y ha dejado a cientos de civiles muertos.

Fue a través de un video en Telegram que el mandatario dejó ver su resistencia ante la invasión rusa.

Pero, lo que más llamó la atención es que se mostró desde su oficina, ubicada en Kiev, la capital de Ucrania, lugar en donde afirmó que no pretende huir.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, manifestó

Acusó a Rusia

Además, acusó al Ejército de Rusia de ser el culpable de que la evacuación de civiles mediante corredores humanitarios fuese un fracaso, ya que no se establecieron las negociaciones correspondientes.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos lanzacohetes rusos, minas rusas”, dijo Zelensky.

También señaló que Rusia socavó la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas, destruir autobuses para evacuar a civiles.

"Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión", indicó el mandatario.

“Hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr. Destruyen hasta los buses que sacan a la gente. ¿Quién tienes que ser para hacer esto? Estos no son humanos”, agregó.

(Foto: AFP)

Ucrania vs. Rusia

Afirmó que él y su equipo estarán dando batalla contra los rusos, hasta que queden derrotados.

"No habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquier ciudad de Rusia”, se escucha en el video.

“¡Cada ucraniano y ucraniana que sale a expulsar a los ocupantes de su ciudad es un héroe!”,

*Con información de Infobae.