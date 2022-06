Micivi: "No es un simple agujero, no es solo de rellenarlo y poner asfalto"

El Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, en conferencia de prensa explicó las acciones que tomarán por el agujero en Ruta al Pacífico.

El agujero en el kilómetro 15.5 de Ruta al Pacífico ha afectado el tránsito vehicular y el Gobierno asegura que analiza las medidas que tomará.

El ministro de Comunicaciones explicó que por el momento realizan trabajos paliativos mientras practican estudios en el área, porque asegura que no se trata solo de tapar el agujero. "No es un simple agujero como que se ha querido decir, esto no es un tratamiento de rellenar un agujero y de volver a poner el asfalto".

Agregó que el agujero se produjo por la mezcla de una falla geológica y el colapso de un colector, por lo que el trabajo que se debe realizar en el sector es mayor y tomará tiempo. "Vamos a hacer una construcción permanente y estamos haciendo los estudios para que nuestros equipos nos den una solución definitiva". continúo.

La obra sería un puente ya que no tendría sentido hacer un nuevo colector donde hay una falla geológica, porque con el tiempo volvería a colapsar.

#ConferenciaDePrensaGT sobre la situación actual de los suelos ante el incremento de las lluvias y seguimiento al hundimiento en Villa Nueva. https://t.co/KilVfzHxjs — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 16, 2022

Habilitarán paso la otra semana

Maldonado dijo que esperan habilitar el paso en el área la próxima semana, aunque dependerá de las condiciones climáticas. Instalarán un puente bailey de unos 80 a 100 metros. Por el momento pide paciencia a la población que transita por la ruta al Pacífico.

También manifestó que han solicitado apoyo a la empresa de la Carretera VAS para que puedan dar una tarifa de emergencia, ya que es una carretera que está siendo utilizada como ruta alterna.