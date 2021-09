"No te vacunes, nos vemos pronto": el polémico mensaje de una funeraria (video)

El polémico mensaje de una funeraria ha causado furor en las redes sociales, el cual va dirigido a los antivacunas.

El incremento de casos de Covid-19 sigue siendo una tema alarmante, pues desde la aparición de variantes peligrosas como lo es la Delta, el caos parece no cesar.

Aún así, existen personas que continúan rechazando las vacunas para combatir el virus, este hecho consternó a una funeraria en Estados Unidos, por lo que se inspiraron en realizar una campaña para los "antivacunas".

Con el objetivo de crear conciencia en las personas, se inspiraron en un mensaje contundente que se ha vuelto un tanto polémico y es que utilizaron un camión, el cual circuló en principales calles de Charlotte en Carolina del Norte.

El camión que está rotulado con la frase: "No te vacunes, funeraria Wilmore".

This advertisement not to get vaccinated is too good not to share… pic.twitter.com/NiuHDCmRcq — Dr. Meadow Maze Good, DO, FACOG (@MeadowGood) September 19, 2021

Detrás del mensaje

Cabe mencionar que esta es una de las tantas medidas que se han implementado en Estados Unidos, tras ver el poco interés de las personas de inocularse de la enfermedad mortal, que ha dejado millones de víctimas mortales en todo el mundo.

Fue a través de una agencia publicitaria que se simuló una falsa funeraria para poder motivar a la población a vacunarse.

"Creo que la razón por la que lo hicimos fue porque queremos que la gente se vacune y creo que incluso si una sola persona se vacuna gracias a ese cartel, lo consideraré un gran éxito. Solo una persona, para mi valdrá la pena”, dijo a CNN el director de la agencia de publicidad.

Pues con este mensaje, además de hacer un llamado a las personas para que se vacunen, hace alusión para aquellos que desisten de hacerlo que corren riesgo de morir si se contagian de Covid-19.

"Nos vemos pronto"

A pesar que la funeraria no existe, el sitio web sí está disponible en donde se puede encontrar información sobre la vacunación.

No obstante, hay otro mensaje que llama la atención: "Vacúnate, si no, nos vemos pronto", se lee.

Luego de que la campaña se hiciera viral, varios usuarios han compartido fotografías y videos del camión fúnebre, en donde se puede ver el impacto que creo en las personas que pudieron verlo.

David Oakley, quien pagó por la publicidad dijo en una entrevista que la idea también surgió a que los beneficiados de que las personas mueran son las funerarias, por esa razón llamaría tanto la atención.

Mira aquí el video