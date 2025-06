“No tengo miedo de que me investiguen”: diputado reacciona a solicitud de antejuicio

Menos de un mes después de vérseles cordiales durante la supervisión de un proyecto, el conflicto entre el alcalde de La Unión, Gustavo Galván, y el diputado por Zacapa Julio Portillo subió de nivel.

El Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de antejuicio al legislador, en seguimiento a una denuncia interpuesta en abril pasado por Galván, quien lo señaló de extorsionarlo y pedirle un porcentaje de los fondos asignados al municipio para combatir la desnutrición.

La acción legal se planteó la tarde del jueves 12 de junio ante el juzgado de instancia penal de aquel departamento, y el caso está en manos de la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción.

El objetivo es investigar a Portillo por los delitos de abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, informó el MP.

Pese a los señalamientos y el riesgo de ser despojado de la inmunidad que le brinda su cargo, el diputado Julio Portillo se dijo "tranquilo y contento" por el rumbo que ha tomado el proceso en su contra.

"Si hasta el Presidente tiene un montón de antejuicios pendientes y no se preocupa, por qué me voy a preocupar yo", expresó el parlamentario, y aseguró que la denuncia interpuesta por el alcalde de La Unión es "espuria y sin fundamentos".

“ Yo no tengo miedo de que me investiguen; al contrario, me alegra, porque así podrán aclararse las cosas ”

Julio Portillo,

diputado por Zacapa