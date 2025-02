"No tenemos nada que temer", dice Nery Ramos por antejuicio en su contra

-

Nery Ramos y otros diputados podrían perder su derecho de antejuicio y ser investigados por la restitución del bloque Movimiento Semilla en la página del Congreso.

Han pasado cuatro días desde que el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad contra varios integrantes de la pasada Comisión Permanente del Congreso y este lunes 10 de febrero el presidente de ese organismo, Nery Ramos, se pronunció al respecto.

El representante de Jutiapa se dijo tranquilo ante el proceso, el cual se puso en marcha después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó investigar si se cometieron delitos al restituir al bloque Movimiento Semilla en la página web del Legislativo.

Ramos aseguró que no hubo ninguna ilegalidad en este caso, ya que, según ha sostenido en sus recientes declaraciones, solo se ordenó actualizar el citado portal electrónico, pero no se devolvieron los derechos en calidad de bancada a los diputados oficialistas.

“ Este es un antejuicio espurio y lo vamos a demostrar ante las instancias correspondientes ” Nery Ramos , presidente del Congreso

"Fue una bola de desinformación"

Según el presidente del Congreso, lo que ha ocurrido en torno a este caso es solo una "bola de desinformación" promovida por netcenters, a pesar de que los mismos oficialistas informaron en su momento haber sido reconocidos nuevamente como bloque.

Además, designaron a quienes ocuparían los cargos de jefe y subjefes de su grupo para estar presentes en la primera reunión que se desarrolló este año para definir la agenda legislativa.

No obstante, Nery Ramos ha asegurado que esa junta no cuenta, ya que no se lograron acuerdos para las sesiones plenarias correspondientes y solo se habló sobre el estatus de varias bancadas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este día, el legislador afirmó que "el antejuicio es un proceso normal" y que se le dará segumiento "con absoluta tranquilidad", ya que todas las decisiones tomadas por la Comisión Permanente fueron legítimas.

Junto con Ramos, el MP pidió el retiro de inmunidad para los siguientes diputados:

Darwin Alberto Lucas Paz

Raúl Antonio Solórzano Quevedo

Juan Carlos Rodas Estévez

Nuevo conflicto

Quienes se libraron de la solicitud de retiro de antejuicio fueron Sonia Gutiérrez y César Amézquita, quienes votaron en contra de restituir al Movimiento Semilla como bloque, según se conoció desde que empezó el conflicto. Pero no fueron los únicos.

Posteriormente, trascendió que el MP no buscaría investigar a Nery Rodas, otro integrante de la Comisión Permanente. El parlamentario dijo que él no firmó el acta en el que constaron las discusiones y actuaciones en torno al tema, lo cual le habría valido quedar libre de un posible proceso legal.

No obstante, añadió más detalles y aseguró que realmente sí hubo un documento en el cual se reconocía a los oficialistas como bancada y se les daban los mismos derechos que al resto de grupos legislativos. Qué pasó con tal texto, sería la incógnita.

Tal extremo ha sido rechazado por Ramos, quien este lunes calificó de "irresponsables" las declaraciones de su compañero y, aunque no mencionó su nombre, dijo que algunos podrían sentir "temor por una persecución desmedida".