No es viable reducir su salario, responde la vicepresidenta, Karin Herrera

Aunque Bernardo Arévalo sí se rebajó el salario, la vicepresidenta Karin Herrera indicó que ella no pudo hacerlo porque la Constitución se lo impide.

Casi un año después de que anunció que disminuiría su salario en un 25%, la vicepresidenta Karin Herrera confirmó que no cumplió con esa promesa.

Fue hasta que Prensa Libre y posteriormente Soy502 publicaron artículos al respecto, que la vicemandataria aceptó que ha mantenido el mismo sueldo desde que tomó posesión: Q136,412 mensuales, divididos de la siguiente manera:

Q23,787 - salario base

- salario base Q375 - bono profesional

- bono profesional Q250 -bonificación incentivo

-bonificación incentivo Q112,000 - gastos de representación

"Para no afectar a futuros vicepresidentes"

Por medio de un extenso comunicado difundido en las redes sociales, Herrera aseguró haber instruido a que "se realizaran las gestiones internas para la reducción del salario"; sin embargo, argumentó que tras diversos análisis se determinó que esa medida "no era viable constitucionalmente".

Esto se debe a "que corresponde a un derecho adquirido y el salario ha sido asignado al cargo y no a mi persona", se lee en el pronunciamiento.

“ He cumplido con todas las obligaciones que me impone la Constitución y con el mandato que me otorgó el pueblo de Guatemala ” Karin Herrera , vicepresidenta

"Este monto fue fijado desde el año 2004 y no puedo tomar una decisión que afecte los derechos de quienes ocupen el cargo posterior a mi persona, lo cual podría derivar en futuras repercusiones legales", dice el texto.

Ahí también menciona que después de recibir la notificación de que no podía rebajarse el sueldo, no consideró necesario dar seguimiento al tema. Sería por eso que no se conocía, hasta ahora, no se había aplicado la reducción del 25% que prometió en abril de 2024.

Además, Karin Herrera justificó estar cumpliendo con su trabajo y con el mandato que se le dio al ser electa como vicepresidenta de la República.

¿No hubo impedimento para el Presidente?

Un aspecto a destacar es que, aunque Herrera argumenta un impedimento legal para disminuir su salario, el presidente Bernardo Arévalo sí pudo aplicarlo. Eso informó en su momento la Secretaría de Asuntos Administrativos (SAAS).

De acuerdo con esa entidad, desde junio pasado, el mandatario recibe un monto líquido de Q100,855.90 cada mes. Este se compone de los siguientes rubros:

Fuente: SAAS

Tomando como base estos datos, Karin Herrera tiene un salario mayor al del jefe de Estado, con una diferencia superior a los Q20 mil.