Invitó a comer a su novia y lo dejó porque no le gustó el menú

El joven narró que su novia enfureció cuando vio que la cena a la que la invitó eran unos sándwiches.

Un joven originario de la provincia Rioja en Argentina se volvió noticia tras contar en redes sociales el desafortunado momento que vivió con su novia.

Según narró, conoció a la chica en un bar y tras interactuar durante un largo tiempo se hicieron pareja. Luego de varias salidas, él quizo presentarla con su familia, así que la invitó a su casa a cenar.

Cuando todo marchaba de maravilla, un hecho inesperado sorprendió al joven, y es que cuando ella llegó a la cita especial, se enojó muchísimo al ver que la cena eran unos sándwiches y unos refrescos.

(Foto: captura de pantalla)

La indignante reacción

En ese momento, la novia enfureció, terminó su relación él y se fue de la casa.

"Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente diciendo la vida que tienen. Que no les pase como a mí que me dejaron por ser pobre", fueron las palabras del muchacho.

Además, contó que sus intenciones con su expareja eran las mejores y a pesar de no contar con dinero para hacerle una cena lujosa, intentó que ella pasara un momento agradable.

Conmoción en redes sociales

Sin embargo, en su publicación destacó que desde un inicio él no le dijo a qué se dedicaba, por temor a ser rechazado debido a su estrato social.

"Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres", sostuvo.

La historia del argentino conmocionó en redes sociales, y los internautas recriminaron el comportamiento de la joven, aunque otras personas indicaron que él tuvo que haber sido sincero para no llevarse esa desilusión.

*Con información de Cultura Colectiva.