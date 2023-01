¡Se casaba con otra! Hombre detiene la boda del novio de su hija

Un padre molesto irrumpió en una boda al notar que su futuro yerno se estaba casando con una mujer que no era su hija.

"Me van a perdonar pero aquí no ha boda", fue la forma como ingresó un hombre a una boda en desarrollo, generando un escándalo y que todos los invitados quedaran completamente sorprendidos.

Pero más sorprendido estuvo él cuando notó que el novio de la boda era el hombre que hace algunas semana había ido a pedir la mano de su hija.

"Te vas a casar con mi hija el 27 de este mes, pedazo de basura", reclamó el padre enojado, quien cuestionó: "¿Qué me vas a decir, que no ahora?. Me fuiste a pedir su mano", reclamó.

"Mirá como vengo, vengo de trabajar. Te meres morir", sentenció el hombre, quien iba vestido con una playera gris y un jeans.

Todo quedó grabado en un video publicado en TikTok, donde rápidamente se hizo viral.

@bessyl_31 ♬ sonido original - Películas

Según con El Heraldo, el hecho se registró en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, donde la ceremonia se celebraba en un campo al aire libre.

Los ánimos se elevaron. "Ya va a venir mi hija, está trabajando. Mi hija no es cualquier mierda. ¡El vestido de novia! Culero, basura", se escucha decir al hombre molesto, mientras que varios de los asistentes defendían al novio infiel, incluso, algunos amenazaron con llamar a la policía, pero el hombre apeló: "Ya va a venir mi hija y que hable con él".

@bessyl_31 Respuesta a @gochino ♬ sonido original - Películas

La boda se frenó. Mientras que el suegro dolido decía: "Nos burló. Que mire cómo quedó la familia ¡Todo pagado tiene ya mi hija! Tiene el vestido mi hija", al tiempo que lo amenazaba con golpearle.

Otros invitados, por su parte, trataban que el hombre se retirara del lugar y le advertían que se trataba de propiedad privada.

@bessyl_31 Respuesta a @oliver_reyes11 ♬ sonido original - Películas

Finalmente llega la novia plantada, pero el novio se encierra en una camioneta, para evitar dar explicaciones. Aunque es burlado por la joven quien logra entrar en el vehículo.

Luego, sale molesta por la otra puerta, mientras que la familia de la otra joven la insulta y otras tratan de consolarla: "Mire mamita del hombre que se libró", pero una de las acompañantes le responde: "Ni hombre es ese hijo de la gran p***", y se marchan del lugar dejando la boda prácticamente destruida.