La nube de ceniza del Volcán de Fuego llega hasta México

El Volcán de Fuego inició una nueva fase eruptiva. Ante el temor de una nueva tragedia, las autoridades ya evacuaron a más de 300 personas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) difundió una alerta internacional por la nube de ceniza lanzada por el volcán de Fuego en Guatemala.

De acuerdo con la información del NOAA, que también emite alertas por huracanes y tormentas tropicales, la nube de ceniza llegó hasta Chiapas, México.

A new volcanic ash advisory is available for ongoing heavy emissions at #Fuego in #Guatemala: https://t.co/nHtvX97vPB pic.twitter.com/jVR0waygkc — Washington VAAC (@WashVAAC) March 8, 2022

Evacuaciones

Al menos 370 personas de dos aldeas asentadas en la base del volcán de Fuego de Guatemala, han sido evacuadas este lunes tras el aumento de la actividad eruptiva.

Las primeras 150 personas fueron evacuadas de forma "preventiva" de la comunidad Panimaché I y luego otras 220 de la aldea Morelia del municipio de San Pedro Yepocapa, en el flanco oeste del volcán donde se ha reportado caída de ceniza, declaró Rodolfo Flores, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).