La nueva Copa Bienestar integra símbolos del fútbol guatemalteco

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La Liga Bantrab presentó oficialmente la nueva Copa Bienestar, el trofeo que coronará al campeón del Torneo Clausura 2026 y que busca convertirse en un nuevo símbolo dentro del fútbol guatemalteco.

La presentación reunió a directivos de la Liga Bantrab y representantes de Bantrab, quienes compartieron detalles sobre el significado de la pieza y el impacto que ha tenido la alianza entre ambas instituciones para impulsar iniciativas alrededor del deporte nacional.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La Copa Bienestar fue concebida como una representación de una nueva etapa para el balompié guatemalteco. Su diseño incorpora elementos vinculados a la identidad nacional y a la estructura de la Liga Nacional.

Entre ellos destacan los doce escudos de los equipos que integran la liga, el quetzal como representación de libertad y orgullo nacional, y el aspa del isotipo de Bantrab, que simboliza respaldo y acompañamiento institucional.

Durante el evento, Fernando García destacó el vínculo entre el deporte y la institución financiera.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La Copa Bienestar fue elaborada por Orfebres, firma encargada del desarrollo de trofeos utilizados en competencias como la Liga BBVA MX, Liga MX Femenil y el Balón de Oro en México.

En la develación del galardón, Jesús Pineda señaló el significado que busca representar esta pieza dentro del fútbol nacional.

“ Hoy no solo presentamos un trofeo. Presentamos un símbolo construido para representar lo que significa el fútbol para Guatemala. ” Jesús Pineda , gerente de clústeres estratégicos de Bantrab.

Reconocimiento al Jugador Más Valioso

Como parte de la actividad también se resaltó la iniciativa del reconocimiento al Jugador Más Valioso de la Liga Bantrab.

Hasta el momento, este reconocimiento ha sido entregado a 13 futbolistas durante las rondas finales del campeonato, destacando su desempeño y participación dentro de la cancha.

La presentación de la Copa Bienestar forma parte de las acciones que Bantrab impulsa alrededor del deporte y del desarrollo social, bajo una visión que identifica al fútbol como un espacio de encuentro entre distintas generaciones.