Nueva emergencia aérea en Estados Unidos: evacúan vuelo este domingo

Un avión con más de 100 pasajeros sufrió un incidente a pocos minutos de su despegue del aeropuerto de Houston, Estados Unidos.

En este domingo 2 de febrero de 2025, una nueva emergencia aérea fue reportada en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Estados Unidos.

Según la prensa internacional como Infobae, un vuelo de United Airlines con destino a Nueva York se vio involucrado en este incidente, por lo que se procedió con la evacuación inmediata.

La tripulación reportó un problema en el motor a pocos minutos del despegue, mientras que los pasajeros captaron imágenes del incendio en un ala de la aeronave.

Houston Flight Passengers from Earlier today pic.twitter.com/BL2KM8f5mi — Kairy (Kar-ee) Halima (@LexyJ777) February 2, 2025

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el incidente ocurrió con el vuelo 1382 de United Airlines en el aeronave Airbus A319 que tenía a bordo a 104 pasajeros.

El incidente ocurrió a las 8:35 horas, señaló la FAA. La aerolínea confirmó que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo, el cual salió a las 12:30 horas.

Afortunadamente, este incendio no terminó en tragedia como los recientes sucesos en Estados Unidos.

El primer fue el miércoles 29 de enero de 2025 en Washington, luego de que un avión se estrelló con un helicóptero militar. Ambas naves cayeron en el río Potomac, dejando como resultado 67 personas fallecidas.

pic.twitter.com/DGKXr9b71O — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) January 30, 2025

La segunda emergencia aérea fue la tarde del viernes 31 de enero de este mismo año, y medios internacionales confirmaron sobre el desplome de una avioneta, luego de que esta se estrelló con edificios cerca de comercios al noreste de Filadelfia, Estados Unidos.