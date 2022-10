La nueva función de WhatsApp que te permitirá editar mensajes enviados

La aplicación de mensajería instantánea se encuentra trabajando en una opción que permitirá a usuarios editar mensajes ya enviados.

WhatsApp continúa implementando funciones que brinden al usuario una mejor y más cómoda experiencia mientras navegan en la aplicación.

Este vez, se trata de una opción que permitirá al usuario editar mensajes que ya hayan sido enviados. Eso sí, tendrán un lapso de tiempo para hacerlo y la edición no pasará desapercibida.

WhatsApp beta for Android 2.22.22.14: what's new?



• WhatsApp is working on adding a label if the message has been edited, for a future update of the app.

• 15 minutes will be available to edit a message.

• The notification bug is still not fixed.https://t.co/L9htkpKibV pic.twitter.com/FakoOf7Psh — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 13, 2022

De acuerdo con el sitio web de WABetaInfo, la nueva función solo podrá usarse en los primeros 15 minutos después de haberse enviado el mensaje original.

Transcurrido ese tiempo, el usuario no podrá hacer cambios en sus textos. Además, el mensaje que haya sido editado mostrará una etiqueta que permita al destinatario enterarse que se modificó.

La novedad estará disponible en la actualización identificada como beta 2.22.22.14. Por el momento, la plataforma continúa haciendo pruebas antes de lanzar oficialmente la opción.