Las nuevas canciones de Christian Nodal tras su éxito "Botella tras botella", incluyen un dúo con Belinda

Tras el éxito de "Botella tras botella", ahora Christian Nodal sorprende a sus seguidores al anunciar nuevas colaboraciones, entre ellas una con su novia, Belinda.

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores con su nueva canción “Botella tras botella”, la que canta junto al reguetonero Gera Mx, y con la que se volvió tendencia, debido a que ya cuenta con más de 18 millones de visitas.

Pero, el cantante del regional mexicano tiene más sorpresas: hace unos días también reveló que hará un dúo con Belinda, su actual pareja, y con Maná, por lo que muchos lo han felicitado en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Nodal adelantó un poco de lo que será su colaboración con la cantante: “Tus ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te la voy a decir. Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé. Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? quiero saber”, expresan algunos de los versos de la nueva canción.

Aunque no se tiene la fecha del lanzamiento del nuevo tema, se augura que será otro éxito.

Además, se sabe que hará una colaboración con el cantante Andry Kiddos, la cual se espera para finales de este mes.

Mira aquí su más reciente éxito: