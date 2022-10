La publicación de Iker Casillas que sorprendió a sus seguidores y se hizo viral

La cuenta de Twitter de Iker Casillas compartió un nuevo mensaje que dejó sorprendidos a sus seguidores.

Iker Casillas volvió a estar en el centro de atención en las redes sociales después de haber publicado un extraño mensaje en su cuenta de Twitter.

Después de protagonizar un polémico intercambio con su ex compañero de la selección de España Carles Puyol en el que escribió: "Espero que me respeten: soy gay", el ex arquero del Real Madrid volvió a tener un nuevo comentario extraño.

Casillas publicó: "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos". El tuit le dio la vuelta al mundo y el tuit se hizo viral.

Ante este comentario, los usuarios relacionaron su comentario con otro similar realizado por Ibai Llanos, que dice, "Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones" publicado poco tiempo después que el RB Leipzig se pusiera 2-0 antes de los 20 minutos de juego.