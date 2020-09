Nuevo embajador de Suecia ingresa a Guatemala en "bicitaxi"

Hans Magnusson, nuevo embajador de Suecia en Guatemala, ingresó al país desde México por la frontera terrestre de Tecún Umán y para cruzar el puente Rodolfo Robles, que pasa sobre el río Suchiate, el diplomático utilizó el popular servicio de bicitaxi.

Magnusson compartió en redes sociales el momento previo a subir al bicitaxi junto con este mensaje: "Ingresando a Guatemala en bicitaxi. Espero comenzar mi nuevo y emocionante trabajo como embajador de Suecia en Guatemala".

El mensaje fue bien recibido por los guatemaltecos quienes aplaudieron que el diplomático utilizara una ruta larga para ingresar a Guatemala debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora para evitar la propagación del Covid-19.

Nuevo embajador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia informó el 23 de abril pasado que Magnusson fue designado como nuevo embajador en Guatemala para sustituir a Anders Kompass. Magnusson debía asumir en el cargo el martes 1 de septiembre.

Al momento de la designación, Magnusson laboraba como director del Departamento de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi) en África. Ha ocupado varios puestos gerenciales en la misma agencia y se desempeñó como asesor (secundado por Asdi) en la Embajada de Suecia en Guatemala.

También se desempeñó como director regional para Centroamérica de la asociación cristiana Diakonia, con base en San Salvador, El Salvador.

Sucesor de Kompass

Anders Kompass, anterior embajador, abandonó Guatemala el pasado 16 de junio en un vuelo de rescate tras finalizar su misión diplomática en el país. En una carta difundida, la Embajada de Suecia informó que el diplomático tomó el vuelo de "repatriación debido a la incertidumbre con los vuelos internacionales por la pandemia del Covid-19".

Mientras llegaba al país el sucesor de Kompass, el puesto fue cubierto de forma temporal por el cónsul y Primer Secretario Adrian La Torre.

La situación diplomática entre Guatemala y Suecia se tornó tensa durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, luego de que éste decidiera expulsar a Kompass y retirar la embajada de esa nación, debido al apoyo que ofreció a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y al excomisionado Iván Velásquez.