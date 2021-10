Nuevo estudio revela la peligrosidad de la variante Delta Plus

Un nuevo estudio reveló la peligrosidad y nivel de transmisión que tiene la nueva mutación de la variante Delta.

EN CONTEXTO: Estos son los síntomas de la variante Delta Plus

Este viernes 22 de octubre, autoridades de Salud británicas indicaron que se está estudiando detalladamente a la subvariante de Delta.

Esta ha sido denominada "AY4.2", la cual representó la semana pasada el 6 por ciento del total de casos en Reino Unido, según dio a conocer Uk Health Security Agency.

Conforme con los especialistas, por el momento no es una variante preocupante, no obstante, no se debe descartar la peligrosidad de la mutación.

Más contagiosa

"Elementos preliminares parecen demostrar que tiene unos niveles de transmisión más elevados respecto a Delta", explicaron.

"Pruebas suplementarias parecen necesarias para determinar si esto está relacionado a un cambio en el comportamiento del virus o a las condiciones epidemiológicas", añadió.

En cambio, esta variante "no parece provocar un versión más grave la enfermedad o hacer que las vacunas actuales sean menos eficaces", destacó.

La subvariante de Delta genera cierta preocupación en un momento en que Reino Unido se convirtió en uno de los países en el mundo con un mayor número de casos del coronavirus.

Tras haber registrado el jueves más de 50 mil casos por primera vez en tres meses, este viernes se detectaron 49 mil 298 positivos y 180 muertos, por un total de 139 mil 326 fallecidos a lo largo de la pandemia en Reino Unido.

En alarma

Tim Spector, profesor de la Universidad de King's Collage London, dio a conocer que los síntomas de la Delta Plus son diferentes a las versiones pasadas del virus.

Los síntomas