Este fue el mensaje de Gabriel García Luna, nuevo Fiscal General (video)

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Gabriel García Luna se pronuncia tras su toma de posesión al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, período 2026-2030.

Por medio de la cuenta en X del Ministerio Público (MP), esta mañana de domingo 17 de mayo, el doctor en leyes Gabriel García Luna compartió un mensaje dirigido a los guatemaltecos ante el inicio del nuevo período administrativo.

Su mensaje inició agradeciendo a quienes formaron parte de cada etapa durante su proceso de elección, quien aseguro "culminó como la Constitución Política de la República lo establece"

"Hoy no inicia una administración más, inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca", dijo el nuevo fiscal.

"Recibo una institución que carga con heridas profundas; el primer momento es ver con honestidad en qué estado se encuentra, el segundo paso es trabajar, sin pausas ni excusas".

El mandatario del MP expresó que no es "negociable, no se dobla a presiones, acomoda a conveniencia ni distinciones", se trata de velar por la justicia y el cumplimiento de las leyes en el país.

Dentro de sus prioridades de trabajo será la justicia para las niñas, niños, mujeres que sufren violencia, adulto mayores y en general todas las personas.

"Porque detrás de cada expediente, hay una persona", agregó García.

Basado en una "investigación solida, coordinación institucional y cooperación internacional", afirmó que se tratarán casos de extorsión, narcotráfico y el crimen organizado.

Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, se dirige a la nación. pic.twitter.com/isBJL4mfI2 — MP de Guatemala (@MPguatemala) May 17, 2026

¿Qué pasará con el personal del MP?

Tras la incertidumbre de la renovación interna dijo García que "vamos a construir una institución ordenada por dentro, porque no puede justicia desde el desorden", al mencionar que la administración velará por puestos basados en la meritocracia.

Agregando que hubo personal dentro del MP ha "mantenido su integridad en tiempos difíciles" y su gestión los "respaldará y reconocerá".

Su administración inició oficialmente este 17 de mayo, en donde se realizó una citación al personal en el Edificio central del MP, ubicado en zona 1, para una reunión cerrada.