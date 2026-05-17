Línea por línea: las claves de la goleada de Municipal sobre Xelajú en la gran final

Municipal hizo gala de sus variantes (dos de los relevos entraron y anotaron); luego el equipo estuvo a la altura de la final ante los chivos.
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Los rojos empezaron perdiendo, pero rápido empataron y terminaron de desequilibrar el partido luego del minuto 70 tras la roja a Jorge Aparicio.
PORTERO
Braulio Linares fue poco exigido; prácticamente solo le remataron tres veces en todo el partido y uno fue gol (rechazo previo). En la anotación respondió en primera instancia, pero sus compañeros no lo cubrieron. Terminó el juego amonestado por pelear con Jorge Aparicio.
DEFENSAS
La defensa central estuvo muy sólida. Entre Nicolás Samayoa y José Mena sacaron centros y cortaron los ataques de los quetzaltecos. Por las bandas flaquearon por la izquierda; José Morales no tuvo buen partido y salió al medio tiempo. Calderón y luego Aubrey David cumplieron.
MEDIOCAMPISTAS
Gran partido de Yunior Pérez (hasta que salió por lesión) y Rodrigo Saravia para cortar el circuito de juego de los quetzaltecos. En la generación, estuvo Pedro Altán con papel protagónico (hizo un gol) y disputó los 90 minutos. "Sheca" Hernández fue clave con el 2-1.
DELANTEROS
Jefry Bantes anotó el 1-1 en el momento más necesario (tras el gol de Xela). Luego corrió y fue muy solidario con los volantes para tapar la salida rival. Érik López, de partido más discreto, pero con buen derroche. Alejandro Cabeza ingresó de cambio y respondió anotando.