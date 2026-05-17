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Línea por línea: las claves de la goleada de Municipal sobre Xelajú en la gran final

  • Con información de Pedro Pablo Mijangos / Colaborador
16 de mayo de 2026, 21:02
Liga Nacional
Bantes fue el mejor de los atacantes de los escarlatas. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)&nbsp;

Bantes fue el mejor de los atacantes de los escarlatas. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario) 

Municipal hizo gala de sus variantes (dos de los relevos entraron y anotaron); luego el equipo estuvo a la altura de la final ante los chivos. 

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Los rojos empezaron perdiendo, pero rápido empataron y terminaron de desequilibrar el partido luego del minuto 70 tras la roja a Jorge Aparicio. 

PORTERO

Braulio Linares fue poco exigido; prácticamente solo le remataron tres veces en todo el partido y uno fue gol (rechazo previo). En la anotación respondió en primera instancia, pero sus compañeros no lo cubrieron. Terminó el juego amonestado por pelear con Jorge Aparicio.

DEFENSAS

La defensa central estuvo muy sólida. Entre Nicolás Samayoa y José Mena sacaron centros y cortaron los ataques de los quetzaltecos. Por las bandas flaquearon por la izquierda; José Morales no tuvo buen partido y salió al medio tiempo. Calderón y luego Aubrey David cumplieron.

El once inicial de los ediles que están más cerca que nunca de su título 33. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)
El once inicial de los ediles que están más cerca que nunca de su título 33. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

MEDIOCAMPISTAS

Gran partido de Yunior Pérez (hasta que salió por lesión) y Rodrigo Saravia para cortar el circuito de juego de los quetzaltecos. En la generación, estuvo Pedro Altán con papel protagónico (hizo un gol) y disputó los 90 minutos. "Sheca" Hernández fue clave con el 2-1.

DELANTEROS

Jefry Bantes anotó el 1-1 en el momento más necesario (tras el gol de Xela). Luego corrió y fue muy solidario con los volantes para tapar la salida rival. Érik López, de partido más discreto, pero con buen derroche. Alejandro Cabeza ingresó de cambio y respondió anotando.

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