¡Impactante video! Conductor pierde el control y vuelca su auto

El vehículo quedó destrozado tras volcar sobre la ruta.
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En la tarde del sábado 16 de mayo se sucitó un accidente vehícular en el kilómetro 141.5 del municipio de Estanzuela, Zacapa.
Cámaras documentaron el momento en que un conductor perdió el control del vehículo y se salió de la ruta. Momentos después, impactó contra un árbol y el bordillo de un arriate, lo que provocó que volcara y fuera expulsado varios metros.
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De forma preliminar se conoce que una de las llantas del vehículo habría explotado, lo que provocó que perdiera el control del vehículo en plena marcha.
El conductor no resultó herido, solo se reportaron daños materiales.