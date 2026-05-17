El uno por uno de Xelajú en la caída ante Municipal en la final del Clausura

Los superchivos estuvieron en partido hasta el minuto 70, cuando expulsaron a Jorge Aparicio.
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El duelo iba 1-1 hasta ese momento. Con uno menos se quedaron a descubierto más sus debilidades.
PORTERO
El joven guardameta Estuardo Chang cumplió a las exigencias, aunque en uno de los goles (el tercero), pudo hacer más. Le convirtieron en su poste más cercano. En los otros, virtud de los rivales. Luego mostró personalidad, especialmente saliendo a cortar balones aéreos.
DEFENSAS
Fallaron en los momentos cruciales, tres de los goles fueron en el corazón del área. Tuvieron más trabajo en el segundo tiempo por los constantes ataques de los escarlatas, en el centro y bandas. El paraguayo Manuel Romero la pasó mal, cerró tarde en dos de las anotaciones.
MEDIOCAMPISTAS
Tuvieron mucho trabajo intentando cortar el epicentro de los ataques rojos. Jorge Aparicio, capitán de los quetzaltecos, jugó condicionado (le sacaron una amarilla merecida, rápido en el minuto 2). En el 70 vio la roja y todo cambió, sus compañeros quedaron contra las cuerdas.
DELANTEROS
Poco punch en el ataque. Ni Yair Jaén, ni Steven Cardenas, pesaron. La poca generación de juego les hizo quedar aislados y casi solo correr y correr a la defensa rival. En el complemento entró Harim Quezada para refrescar el frente ofensivo, aunque sin mayores resultados.