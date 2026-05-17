En medio de festejo, el nuevo Fiscal General y Jefe del MP toma posesión del cargo

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Gabriel Estuardo García Luna tomó posesión del cargo como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, período 2026-2030.

EN CONTEXTO: Gabriel García Luna hace sus primeros nombramientos como Fiscal General

En los primeros minutos de este 17 de mayo, Gabriel Estuardo García Luna, tomó posesión del cargo como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), para el período 2026-230.

Según algunos Fiscales que prefirieron no ser identificados, aseguraron que fueron citados durante la madrugada al edificio central del MP.

¡NUEVAS AUTORIDADES!



Pasados unos minutos de la medianoche se observó a vehículos del MP ingresar a la sede central.



Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario



El nuevo fiscal ya asumió: https://t.co/176z7a8SgA pic.twitter.com/iefUlhJFi6 — Soy 502 (@soy_502) May 17, 2026

Aunque no se sabe con certeza cuál es el motivo, algunos aseguran que podría tratar de la primera reunión trabajo de García Luna y los responsables de las algunas fiscalías.

Además, desde los primeros minutos de este día, se observó cambio en el logotipo del ente investigador, con lo que se deja por un lado los ocho años de gestión de Consuelo Porras al frente del ente investigador.

Además, las nuevas autoridades del MP convocaron a una conferencia de prensa a las 12:00 horas de este domingo.

¡FESTEJOS FRENTE AL MP!



Decenas de personas quemaron pirotecnia a la medianoche de este domingo 17 de mayo.



Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario



El nuevo fiscal ya asumió: https://t.co/176z7a8SgA pic.twitter.com/GjJywSD4rK — Soy 502 (@soy_502) May 17, 2026

Nombramiento y juramentación

El pasado 5 de mayo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, designó como Fiscal General y Jefe del MP a García Luna de una nómina de seis candidatos que le fue remitida por la Comisión de Postulación.

El viernes recién pasado, el mandatario lo juramentó como jefe del MP en sustitución de Consuelo Porras que permaneció en el cargo por ocho años.