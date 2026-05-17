¡Festejos en el MP! Así celebraron la salida de Consuelo Porras

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Manifestantes que permanecieron a las afueras del edificio del MP, no sólo festejaron la salida de Consuelo Porras con la quema de juegos pirotécnicos, sino también expresaron su apoyo a Gabriel Estuardo García Luna al frente del ente investigador.

En los primeros minutos de este domingo 17 de mayo, mientras el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, tomaba posesión del cargo, los manifestantes que se apostaron en las afueras del edificio central del ente investigador, celebraron con la quema de juegos pirotécnicos la salida de Consuelo Porras.

Previo a que el reloj marcara las cero horas y un minuto, organizaciones sociales, estudiantes, profesionales y personas particulares se acercaron a la sede del MP, quienes no sólo manifestaron su apoyo al nuevo Fiscal General, sino también le recordaron que existen "presos políticos", producto de la persecución penal que emprendió Porras en sus ochos años de gestión.

Durante la jornada, en la tarima central colocada en las afueras del edificio del MP, se presentaron grupos musicales, oradores y reyes feos universitarios que rechazaron la gestión de Porras, a quien acusaron de perseguir penalmente a estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

¡Fiesta frente al MP! Tras concluir el mandato de Consuelo Porras, decenas de manifestantes celebraron la salida.



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¡FESTEJOS FRENTE AL MP!



Decenas de personas quemaron pirotecnia a la medianoche de este domingo 17 de mayo.



Video: Estuardo Paredes / Nuestro Diario



El nuevo fiscal ya asumió: https://t.co/176z7a8SgA pic.twitter.com/GjJywSD4rK — Soy 502 (@soy_502) May 17, 2026

Previo al inicio de los festejos, una banda amenizó en el escenario que colocaron frente a la sede central del MP. (Foto: Estuardo Paredes / Colaborador)

Así fue la marcha

Como un preámbulo a lo que sucedería por la tarde, estudiantes universitarios realizaron una marcha que recorrió la sexta avenida de la zona 1 y concluyó frente a la sede central del MP.

Durante el recorrido, los estudiantes aseguraron que este es el momento para hacer historia y rechazar una administración que durante ochos se dedicó a la persecución política de los grupos organizados en el país.

También exigieron el cese a la práctica ejecutada por la gestión de la de Porras al criminalizar estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

Además, manifestaron su rechazo a la administración de Walter Mazariegos y su pretensión de mantenerse al frente de la Universidad de San Carlos (USAC).

Convocatoria

Para este domingo 17 de mayo, a partir de las 10:30 horas, el Movimiento Interreligioso Centinela ha convocado a una reunión frente al edificio central del MP, en donde se efectuará una misa para poner en manos de Dios la gestión de García Luna.