Fred Savage, el actor que protagonizó la recordada serie original le confirmó al adolescente que será el nuevo Kevin Arnold, en una videollamada, y su reacción estuvo cargada de emoción.

Fred Savage, quien interpretó a Kevin Arnold en "Los años maravillosos", conversó en línea y presentó al nuevo protagonista del reboot de la serie famosa de la década de 1990.

El guion fue realizado por el propio y será dirigido por Savage, para la cadena de televisión estadounidense ABC.

La Familia de Kevin Arnold en "Los Años Maravillosos". (Foto: Oficial)

El nuevo Kevin Arnold se llama se llama Elisha Williams, un pequeño de 12 años que contará su historia como adolescente en la familia de los Williams, residentes en Montgomery, Alabama, durante la década de los sesenta, como ocurrió en la serie original.

La familia vivirá los cambios importantes en la historia de Estados Unidos y el mundo, como la caída del Ku Klux Klan, el asesinato de Martin Luther King y el movimiento de las Panteras Negras. También dará vida a una nueva aventura en la escuela del personaje, junto a sus amigos.

Elisha Williams es el nuevo Kevin Arnold. (Foto: ABC)

Williams fue parte del show "Henry Danger" y "Danger Force" de Nickelodeon, también prestó su voz a Bingo, el protagonista de la serie animada de Disney "Puppy dog pals".

El reboot estará cargo de Lee Daniels y Saladin Patterson (director de "The Big Bang Theory"), Neal Marlens (creador original de "The Wonder Years") y Fred Savage, protagonista de la serie entre los años 1988 y 1993.

Su estreno está programado para el 8 de julio de 2021.

A través del en vivo que la cadena ABC hizo con Fred Savage, él le informó a Elisha que él sería el protagonista de la serie, y su reacción fue sorprendente.

