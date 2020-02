El nuevo uso del coronavirus: para bromas y excusas

La alerta por el aumento y la gravedad de los casos de coronavirus, no solo en China, sino en varios países, ha causado conmoción, pero el caos también se ha prestado para que muchas personas utilicen esta grave epidemia como excusa ante algunas situaciones o para hacer bromas, sin pensar en las consecuencias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado de atención para que se tenga cuidado con la publicación de noticias falsas, y así evitar generar un pánico innecesario. No obstante, su mismo presidente hizo una broma al respecto, en una reunión.

Mientras daba un discurso, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comenzó a toser, tomó un poco de agua y luego aseguró que no estaba contagiado. "No se preocupen, no es coronavirus”. Según informó RT.

Estos son otros de los casos más sonados en días recientes:

Una mujer ahuyentó a un violador por decir que estaba contagiada con el coronavirus. La joven logró salvarse de un delincuente sexual al fingir que había estado en la ciudad de Wuhan y que estaba infectada. Un hombre de 25 años, entró en la habitación de la mujer y quería abusar de ella. Así te lo contamos:

Mujer fingió tener coronavirus para evitar ser violada

Pasajero obliga a retrasar un vuelo 2 horas por bromear sobre el coronavirus. Un avión que iba a Canadá desde Jamaica tuvo que regresar después de que un pasajero dijera que estaba enfermo. El hombre se puso de pie cuando el avión, ya se encontraba a mitad de su trayecto y dijo haber estado en Wuhan. El personal médico lo revisó y determinó que no estaba infectado, pero lo bajaron del vuelo. Información obtenida de El Universal.

Terror en China: imágenes apocalípticas derivadas del coronavirus

Brasileña simuló tener coronavirus para que la atendieran más rápido. Fue por la noche a un centro de salud y dijo que sufría los síntomas de dicha enfermedad y que acaba de regresar de Hong Kong, donde había trabajado como niñera. Fue llevada a una habitación aislada y le realizaron varios exámenes. Sin embargo, miembros de su familia la desmintieron y ella fue arrestada. Con información de Milenio.

Comediante argentino se hace pasar por ciudadano chino que necesitaba un médico. Pablo Pampin, cómico reconocido, decidió hacer una broma. Intentó simular a un chino hablando español y llamó para solicitar un médico para que lo visitara. Finalmente, el profesional ya había aceptado ir a la consulta, pero al seguir la llamada, se da cuenta de que no era verdad y decidió colgarle. De acuerdo con el Clarín.

Y así existen muchos casos de personas irresponsables que han causado alerta al bromear con el coronavirus. Pero es importante recordar que es una crisis realmente seria, y a la fecha, las cifras oficiales por la epidemia siguen creciendo y ya se confirmaron más 722 muertes y más de 34 mil infectados, de acuerdo a Infobae.