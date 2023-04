Las 4 señales que indican que ya debes cambiar las llantas de tu carro

El estado de tus llantas puede ser determinante para involucrarte en accidentes automovilísticos.

Los neumáticos de tu carro son los más expuestos a golpes, problemas del clima y al desgaste del tiempo. Por lo mismo siempre debes revisar su estado y cambiarlas cuando sea necesario.

La vida útil de un neumático puede variar por muchos elementos, pero si ves alguna de estas señales, es de inmediato que debes realizar un cambio y comprar nuevas.

Marcas de uso

Algunos fabricantes de neumáticos han implementado un indicador de desgaste en las llantas. Este indicador es una marca de color que se encuentra en la llanta, así que cuando notes que las marcas de color están al mismo nivel del dibujo, es un llamado a que hagas otra compra.

Marcas de color en neumático. (Foto: Carlider)

"Chinchones"

Lo que coloquialmente conocemos como "chinchones" son unas protuberancias que aparecen en las llantas, generalmente aparecen por baches o piedras. Son peligrosas porque son el inicio de lo que podría terminar en un neumático que explota, pues las cuerdas ya están rotas.

Es común ver que te las reparen, pero realmente esto es peligroso y no funciona. Lo único que se esta haciendo es seccionar la llanta.

Los chinchones pueden salir al chocar con baches. (Foto: Emotion)

Neumáticos agrietados

Cuando aparecen grietas la llanta ya no funciona. Puede presentarse en autos que son sometidos a caminos con tierra y lodo, cuando el auto no es todo terreno. También aparecen en las llantas de autos que no están circulando, pues hay una falta de humectación.

Grietas en los neumáticos del auto son sinónimo de inseguridad. (Foto: Oponeo)

Llantas lisas

Hay algo llamado dibujo en las llantas, que es otra forma de llamarle a la banda de rendimiento. Cuando las llantas están lisas, al auto le cuesta frenar, así que debes cambiarlas cuanto antes para evitar los accidentes. Es particularmente peligroso cuando hay lluvia.

El desgaste en las bandas de rendimiento es muy fácil de detectar. (Foto: Pexels)

El cambio de neumáticos es necesario para tu seguridad, la de tus pasajeros y la de los otros autos.

*Con información de Noticias AutoCosmos