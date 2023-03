¡Rompe el silencio! Nuria Tomás, exnovia de Piqué, habla de ruptura con Shakira

Nuria Tomás decidió romper el silencio sobre Piqué tras más de una década de haber tenido una relación.

Tras más de diez años desde su ruptura con Gerard Piqué, Nuria Tomás rompió el silencio sobre el exjugador y su reciente separación de Shakira.

Fue durante un evento de promoción de negocios que a la empresaria y actriz le preguntaron sobre el tema al que sin ningún problema respondió.

"Cuando hay sentimientos de por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle", respondió de forma directa.

Nuria Tomás y Gerard Piqué tuvieron una relación de tres años. (Foto: redes sociales)

Minutos después, Nuria fue cuestionada sobre Clara Chía, la actual novia del catalán. "No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una", agregó.

Finalmente, la modelo pidió a la prensa no tocar más ese tema. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos paparazzis como un dardo a Shakira por las recientes canciones en contra de Piqué y Clara.

Pero también como un gesto de solidaridad con la cantante y un mensaje hacia la joven rubia, con quien el español habría engañado a Shakira en repetidas ocasiones.

Actualmente, la colombiana se encuentra en Nueva York donde tendrá participación junto a Bizarrap en el show de Jimmy Fallon.