Padre de Octavio Ocaña: “A mi hijo lo mataron los policías, no hay vuelta de hoja"

El padre del actor arremetió contra los policías que aparentemente participaron en el incidente donde murió Octavio Ocaña, actor que interpretó a “Benito Rivers”.

Octavio Pérez, padre del actor declaró a Radio Fórmula de México que los agentes policiales involucrados en el suceso donde murió su hijo, no procedieron de buena manera y dejaron que el joven artista agonizara sin atención médica urgente.

Pérez resaltó que no cree en la versión de los hechos otorgada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que indica que el actor murió debido a un balazo ocasionado por él mismo de forma accidental.

“Claro que no, honestamente no estoy de acuerdo y lo que yo quiero es justicia para mi hijo, porque es el pan de cada día de todos los papás. Yo estoy hablando como vocero de todos los padres que han perdido a un hijo de esta manera. Ahora nos tenemos que cuidar hasta de policías, ya no de ladrones ni secuestradores”, comentó.

"Lo mataron los policías"

El acongojado padre resaltó que no tiene dudas que fueron los elementos de la policía Cuautitlán Izcalli, quienes persiguieron a Ocaña hasta que lo asesinaron luego de chocar y señaló que existen pruebas para asegurarlo.

“A mi hijo lo mataron los policías, no hay vuelta de hoja. Hay cuatro o cinco impactos de bala. Hay una persona que lo iba persiguiendo y saca el cuerpo y le comienza a disparar. Mi hijo pierde el control, se estrella y en eso momento van y le disparan a la cabeza. Así fue la cosa”, manifestó.

Para el papá de Ocaña toda la información que brindó la FGJEM, incluyendo que los policías no le dispararon a la camioneta, es mentira y los videos que muestran los hechos, varios de ellos han sido ya expuestos públicamente, “lo dicen todo”, según él.

Octavio padre detalló que la bala que le quitó la vida al intérprete de “Benito Rivers” no corresponde al calibre del arma que la policía afirma que él portaba y disparó a consecuencia del impacto de su camioneta.

“Claro, es de 9 milímetros y ellos están diciendo que es de 380. Los policías no traen 380, ellos traen 9 milímetros y 38 especial, son las que ellos pueden portar, y la pistola de mi hijo era 380, que podíamos portar nosotros sin ningún problema porque es legal”, explicó.

"Fue un montaje"

Pérez añadió que, a su parecer, los policías asesinaron a Ocaña y cuando se dieron cuenta de que era alguien famoso, buscaron la manera de cubrirse, por lo que montaron todo para hacer parecer que él mismo se disparó con su arma y, para colmo, se rieron de la manera en la que falleció.

“Los policías de Cuautitlán Izcalli son cínicos, todavía que se meten a la carretera federal, todavía se atreven a verlo cómo se desangra mi hijo. Mi hijo todavía tenía vida, estaba con vida, pudo haber llegado (al hospital) y dejaron que se desangrara y que se muriera. Todavía que hacen su chiste, se ríen de cómo se está muriendo mi hijo”, argumentó.

Octavio Pérez agregó que buscará que los responsables del hecho sean castigados por la justicia mexicana.