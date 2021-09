Ana Gonzales cuenta sobre su trayectoria y ofrecimientos musicales

En una reciente entrevista Ana Gonzales contó cómo cambió su vida desde que su voz fue escuchada al publicar su cover de "Tengo un nuevo amor" de la autoría de Roberto Orellana. Además reveló que recibió un jugoso ofrecimiento por cantar música secular.

Ana Gonzales dijo que una banda internacional le ofreció 5 millones de pesos mexicanos (Q1 millón 941 mil) por cantar junto a ellos canciones que no eran cristianas.

"Me ofrecieron 5 millones de pesos para que yo cantara música secular por menos de una hora con ellos, no voy a mencionar el nombre de la agrupación, pero esto ya me lo había adelantado Dios, me había hablado: 'El enemigo tiene preparado tantas ofertas... ¡pero tú mantente en la fe', es un promesa que le he hecho a Dios: ¡Jamás y nunca lo voy abandonar con propuestas que me van a quitar la vida, primero me quito la vida que aceptar ese dinero y perder al amor de mi vida que ha estado conmigo", explicó.

Un grupo internacional ofreció más de un millón de quetzales por cantar música que no era cristiana. (Foto: Ana Gonzales)

También afirmó que no es la primera vez desde que la escucharon en las redes: "Ha habido varios, hay demasiadas propuestas pero espero en Dios mantenerme firme", dijo.

"Si el dinero fuera necesario, ¿por qué no me lo ofrecieron antes cuando estaba pasando momentos difíciles?, ¿por qué hasta ahora que Dios me está cumpliendo su promesa?, ¿por qué ahora que Dios ha sido grande conmigo?, no puedo traicionar al amor de mi vida, dejándolo por dinero y no estoy interesada", afirmó.

Gonzales asistió al podcast de Neto Bran y durante la conversación fue firme al decir que entregará su voz únicamente como instrumento para Dios.

"Le he dicho: El día que yo me aleje de ti y tú veas que estoy haciendo las cosas mal ¡no me dejes caminar!".

Su comparación con Ana Gabriel:

Acerca de las comparaciones con la mexicana Ana Gabriel en redes dijo:

"No me molesta, es una persona que le canta al amor de la tierra, hay gente que dice: 'Ella la está imitando', pero si fuera tan fácil, ¿por qué no hay tantos imitadores?, los talentos son de Dios y depende de uno cómo los utilice, lo mío es un pacto con Dios, de servirle, hasta que él diga ¡hasta aquí! Nada más... Hasta me han preguntado si quiero conocerla... ¡Sería un gusto para mí hablarle de mi pasado y de Jesús", agregó.

"...Dicen que hay 7 personas que se parecen en el mundo, puede que en la voz también, nosotros le cantamos al rey de reyes y señor de señores".

Ana aseguró que siempre cantará para Dios. (Foto: Instagram)

Un duro recorrido:

Ana recordó que pasó mucho tiempo con el deseo de grabar su primera canción luego de que Dios le diera la promesa de que su voz sería para él, sin embargo, en el camino fue víctima de estafadores que le robaban al prometerle que grabarían y luego desaparecían.

"Tenía la canción hace dos años pero no quería grabar porque ya me habían estafado, me decían que me quería grabar el disco y yo trataba la manera de reunir el dinero para pagarlo y cuando lo hacía ya no me entregaban mi trabajo, así me desesperé y dije: 'Eso no es para mí'..., pero todo está en su plan perfecto. A veces uno se desespera porque lo ve muy lejano, pero tienes que estar preparado para ese momento", aseguró.

"Otros intentaron ayudarme pero también se desesperaron, recuerdo a una persona que se enojó conmigo porque yo acepté una entrevista para la competencia y él quería que yo solo estuviera con ellos y no aceptara más lugares, (exclusividad), entonces ya no me volvió a llamar esta persona", aseguró.

Su decisión de grabar un video:

"Una noche dije: '¡Voy a grabar!', entonces empecé a llamar a productores y muchas personas me decían: 'Sí, está bien', pero ahí lo dejaban, no ponían interés... Hasta que hablé con los de Alaska TV... A solo días de grabar les dije: '¿Y si incluimos una banda?'".

Así se integraron al proyecto los integrantes del Mariachi Nueva Generación de Chimaltenango, quienes ya habían tocado con Gonzales. "Han estado conmigo desde un principio".

"A veces me dicen: '¿No te aburres de cantar la misma canción?', ¡cómo me voy a aburrir de algo que he pasado en la vida!, ¡cómo me voy a aburrir de cantar algo que me ha tocado bien duro! y ¡cómo voy a aburrirme de hablar de alguien que ha sido el centro de mi vida y estuvo ahí desde un principio!, me han pasado tantas cosas en la vida y solo Jesús ha estado ahí".

Ana Gonzáles ahorró mucho para la producció de su canción. (Foto: Alaska Film Studio)

Nueva música:

Acerca de su plan de nuevas canciones dijo:

"Muchos creen que grabar un video es fácil pero requiere dinero, recursos para grabar y lleva muchos gastos".

"Muchos dicen: ¿Por qué no grabas tus propias canciones?, pero yo estoy esperando la voz de Dios y él me lo ha dicho: 'Yo te lo voy a dar cuando yo quiera, cuando yo vea que mi pueblo lo necesite, no te apures porque no está en tus manos'".

Sus giras por Guatemala:

Ana contó que se presentaba en muchos lugares y acudía sin pedir nada a cambio, sin embargo, esto le generaba muchos gastos que no podía cubrir sola pues son largos viajes, cansados, en los que busca cómo llegar y regularmente contrata a alguien que la traslade.

Ana junto a los realizadores de Alaska Film Studio. (Foto: Ana Gonzales)

"Estuvimos un tiempo llegando de corazón, pero a veces no tenemos donde quedarnos, se nos arruina el carro, necesitamos comer y algunas personas son injustas, se pasan... en realidad solo cubrimos nuestros gastos para llegar, gracias a Dios ahora tengo un recorrido y lo único que quiero es que se hable del amor de Dios".

Ana Gonzales se hizo viral luego de publicar el vídeo del cover "Tengo un nuevo amor", de Roberto Orellana, muchos quedaron impactados con su voz.

