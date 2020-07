La actriz Olivia de Havilland, recordada por su inolvidable personaje "Melanie", en "Lo que el viento se llevó", falleció este domingo a los 104 años, en París, Francia.

Ella era la última sobreviviente de la edad de oro del cine de Hollywood.

Olivia de Havilland obtuvo dos premios Oscar como Mejor actriz -por "La vida íntima de Julia Norris" (Mitchell Leisen, 1946), y "La heredera" (William Wyle, 1949)-.

La película que marcó carrera, "Lo que el viento se llevó", se estrenó en 1939 y fue recientemente retirada de manera temporal de la plataforma streaming HBO Max, debido a su contenido relacionado con la esclavitud.

Edad de oro

La actriz era la última intérprete viva del elenco de "Lo que el viento se llevó", residía en Francia desde hacía más de 65 años.

Cinco veces nominada al Oscar, es igualmente la última estrella en apagarse de la época del blanco y negro de las décadas de 1930 y 1940. Con ella se fue, además, la decana de los galardonados con la estatuilla dorada de la Academia.

Olivia de Havilland Dies: Oscar-Winning ‘Gone With The Wind’ Actress Passes At 104 https://t.co/m7CSj5y3Ea pic.twitter.com/vdXjjOnYtJ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 26, 2020

Con su frente alta, ojos entrañables y modales distinguidos, fue limitada a papeles de joven ingenua en los primeros años de la década de 1930, en películas de aventuras junto a Errol Flynn, antes de obtener roles de carácter que la convirtieron en una estrella.

Olivia de Havilland nació en Tokio, Japón, el 1 de julio de 1916, de padres británicos: la actriz Lillian Fontaine y Walter de Havilland, abogado especialista en patentes.